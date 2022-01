Sebastian Kościelnik, kierowca z wypadku, do którego doszło w 2017 r. w Oświęcimiu z udziałem rządowej limuzyny, którą jechała premier Beata Szydło, twierdzi, że krótko po tym zdarzeniu miał „założony w telefonie podsłuch”. Jeśli istotnie ta informacja byłaby prawdziwa, to takie działanie jest niedopuszczalne i byłoby złamaniem prawa. Do przestępstwa polegającego na nieumyślnym spowodowaniu wypadku drogowego nie można sięgać po kontrolę operacyjną.

Kościelnik w piątek w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” wyznał, że krótko po wypadku zarówno on, jak i jego adwokat, miał „założony w telefonie podsłuch”.

Inwigilacja miałaby iść szerzej. „Przez trzy, cztery miesiące na moim osiedlu bardzo często parkowało auto na warszawskich numerach. Widziałem je także przed szkołą, jeżdżono za mną. Mało się z tym ukrywali” – mówił Kościelnik. I wskazywał, że dziwnych zdarzeń było więcej – jak to dotyczące samego miejsca wypadku. – W momencie gdy osoby, które chciały je nagrać, zrobić zdjęcie, podchodziły, ich telefony się wyłączały – twierdził Kościelnik.

Po ujawnieniu tych informacji w piątek, zarówno Sebastian Kościelnik, jak i jego obrońca mec. Władysław Pociej zamilkli. „Rzeczpospolita” chciała pogłębić temat, jednak mecenas nie oddzwonił, a na pytanie wysłane esemesem nie odpowiedział. Także z Kościelnikiem nie udało się nam skontaktować.

– Jeżeli istotnie wobec Kościelnika i jego obrońcy służby wdrożyły kontrolę operacyjną, to była ona nielegalna – potwierdza nam jeden ze śledczych znający te kwestie.

Katalog przestępstw, co do których wolno stosować taką niejawną kontrolę operacyjną (np. podsłuch telefonu, podgląd pomieszczeń, śledzenie) jest ściśle określony i zamknięty. Dotyczy najpoważniejszych przestępstw – m.in. przeciwko zdrowiu i życiu, korupcyjnych, porwań dla okupu, uprowadzenia samolotu i innych o dużym ciężarze gatunkowym. Ustawa o policji pozwala na stosowanie kontroli operacyjnej także np. w razie sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym „zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób”, za co grozi do 10 lat więzienia.

Takie przestępstwo jak nieumyślne spowodowanie wypadku w ruchu drogowym (art. 177 kk), a o to oskarżono Kościelnika, nie jest wymienione wśród tych, co do których można sięgnąć po niejawne działania. – Jednak uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze dostała także Służba Ochrony Państwa „w celu pozyskiwania informacji dotyczących zagrożeń oraz rozpoznawania i zapobiegania przestępstwom przeciwko osobom i obiektom ochranianym przez SOP” i to ona mogła prowadzić te działania – podkreśla jeden z naszych rozmówców.

W policyjnym wniosku o zgodę na np. podsłuch musi być m.in. podany opis przestępstwa, kwalifikacja prawna, okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym bezskuteczność innych środków. Niemożliwe jest więc, by sąd wydał zgodę na kontrolę w sprawie o nieumyślne spowodowanie wypadku.

Kościelnik twierdzi, że był podsłuchiwany, bo wie to „od znajomego informatyka”, który zbadał jego telefon. Nie poinformował o tym prokuratury, sądząc, że nic by z tym nie zrobiono.

Chodzi o wypadek z 2017 r. w Oświęcimiu, gdy jeden z trzech rządowych pojazdów wiozący ówczesną premier zderzył się z fiatem seicento kierowanym przez Kościelnika. Wbrew tezie prokuratury sąd uznał, że współwinnymi wypadku była także kolumna BOR (dziś SOP), która nie miała sygnałów dźwiękowych, a tylko świetlne, i dlatego nie była uprzywilejowana w ruchu. Sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Kościelnika. Sprawa jest w apelacji – kilka tygodni temu funkcjonariusz BOR w „GW” ujawnił, że złożył fałszywe zeznania w śledztwie.