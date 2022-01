Historia ok. trzydziestokilkuletniego mężczyzny, który w ubiegłym tygodniu po raz drugi w ciągu ostatnich dwóch lat pokonał silnie ufortyfikowaną granicę między Koreami, wzbudziła w Korei Południowej dyskusję na temat tego jak uciekinierzy z Północy są traktowani na Południu.



Południowokoreańska armia zidentyfikowała tożsamość uciekiniera. Okazało się, że mężczyzna w 2020 roku pokonał granicę w strefie zdemilitaryzowanej w tym samym miejscu, w którym przekroczył ją w ubiegłym tygodniu, wracając na Północ.



Po przybyciu do Korei Południowej uciekinier żył biednie, pracując jako dozorca.



- Określiłbym go mianem przedstawiciela klasy niższej, ledwo wiążącego koniec z końcem - stwierdził przedstawiciel południowokoreańskich władz.



Władze Korei Południowej bagatelizują możliwość, że mężczyzna był północnokoreańskim szpiegiem. Wszczęto jednak postępowanie, które ma wyjaśnić w jaki sposób uniknął on zatrzymania, mimo że uchwyciły go zamontowane na granicy kamery.

Północnokoreańskie media nie informują o historii uciekiniera - zauważa Reuters.



Agencja Yonhap podaje, że policja z północnego Seulu sygnalizowała już w czerwcu, że mężczyzna może chcieć ponownie uciec na Północ, ale mimo to nie podjęto żadnych związanych z taką możliwością działań.



Do września 2021 roku ok. 33,8 tys. obywateli Korei Północnej uciekło do Korei Południowej. Do 2012 roku wiadomo było tylko o 30 Koreańczykach z Północy, którzy po ucieczce do Korei Południowej, wrócili na Północ, jednak w rzeczywistości takich przypadków może być więcej.



56 proc. uciekinierów to osoby, których dochody określane są jako niskie - według danych południowokoreańskiego Ministerstwa ds. Zjednoczenia. Blisko 25 proc. znajduje się wśród osób z najniższym dochodem, kwalifikujących się do otrzymywania pomocy społecznej.

18 proc. Tylu z 407 uciekinierów z Korei Północnej w sondażu z ubiegłego miesiąca zadeklarowało, że chcieliby wrócić na Północ

W sondażu opublikowanym w ubiegłym miesiącu przez Database Center For North Korean Human Rights i NK Social Research 18 proc. z 407 uciekinierów z Północy przyznało, że chcieliby wrócić na Północ.



"Składa się na to wiele czynników, w tym tęsknota za rodzinami pozostawionymi na Północy oraz emocjonalne i gospodarcze trudności, które napotykają po przesiedleniu" - podaje Ministerstwo ds. Zjednoczenia.