- To słowo było bardzo wysoko w naszych danych (dotyczących wyszukiwanych w słowniku słów - red.) z każdego dnia 2021 roku - poinformował Peter Sokolowski, redaktor w Merriam-Webster w rozmowie z AP.



- Słowo to reprezentuje dwie różne historie. Jedna to historia o nauce, dzięki której szczepionki zostały opracowane w imponującym tempie. Ale jest też kwestia związana z polityką, politykami i poglądami politycznymi. To jedno słowo jest nośnikiem obu tych wielkich historii - stwierdził Sokolowski.

W ubiegłym roku Merriam-Webster słowem roku uznał słowo "pandemia".



- Pandemia była bronią, która wystrzeliła, a teraz mamy do czynienia z jej następstwami - podkreślił redaktor wydawnictwa Merriam-Webster.

1 048 proc. O tyle wzrosła liczba wyszukiwań słowa "szczepionka" w internetowym słowniku Merriam-Webster w porównaniu do 2019 roku

W internetowym słowniku prowadzonym przez Merriam-Webster liczba wyszukiwań słowa "szczepionka" wzrosła o 601 proc. w porównaniu do 2020 roku. Program szczepień przeciw COVID-19 ruszył w USA w grudniu 2020 roku. W porównaniu do 2019 roku liczba wyszukiwań słowa "szczepionka" w internetowym słowniku Merriam-Webster wzrosła o 1 048 proc.



W 2021 roku wydawnictwo Merriam-Webster poszerzyło definicję słowa "szczepionka" tak, aby obejmowała ona również szczepionki oparte o technologię mRNA - pierwszymi takimi szczepionkami są szczepionki Pfizer/BioNTech i Moderny przeciw COVID-19.



Inne słowa, które były wyjątkowo często wyszukiwane w słowniku Merriam-Webster w 2021 roku to m.in. "wytrwałość" (ang. perseverance) - taką nazwę nosi łazik NASA, który wylądował na Marsie 18 lutego 2021 roku i "nomada" - to słowo było wyszukiwane prawdopodobnie w związku z pojawieniem się w tytule filmu "Nomadland", który otrzymał Oscara dla najlepszego filmu roku.