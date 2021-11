Od rana 8 listopada polskie władze alarmowały, że rozpoczyna się największa jak dotąd próba sforsowania siłą polskiej granicy, w związku ze zmierzaniem w stronę granicy tysięcy imigrantów. Grupy imigrantów miały być sformowane przez białoruskie władze, choć z pojawiających się później doniesień wynikało, że marsz na granicę był oddolną inicjatywą imigrantów. W poniedziałek po południu doszło do siłowych prób przekroczenia polskiej granicy, udaremnionych jednak przez polskie siły bezpieczeństwa.Według informacji Radia Białystok z wieczora, 9 listopada, dwie kilkudziesięcioosobowe grupy imigrantów siłowo sforsowały granicę Polski. Informacje te potwierdził szef MON, Mariusz Błaszczak.

W związku z sytuacją w rejonie przygranicznym stan wyjątkowy na swojej granicy z Białorusią wprowadziła, 9 listopada, Litwa.Na granicy Polski z Białorusią od 2 września obowiązuje stan wyjątkowy w związku ze zwiększoną presją migracyjną na granicę Polski na tym jej fragmencie. Presja ma być efektem wojny hybrydowej prowadzonej przez władze Białorusi, które sprowadzają na terytorium swojego kraju imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, a następnie ułatwiają im przedostanie się na granicę z Polską, a także granice z Litwą i Łotwą. Działania te są odpowiedzią reżimu w Mińsku na sankcje nałożone na Białoruś przez UE.

W związku z sytuacją na granicy rząd podjął decyzję o budowie wysokiej na 5,5 metra zapory na granicy. Zapora ma powstać do połowy 2022 roku. 12 listopada decyzję o budowie ogrodzenia na granicy z Białorusią podjęła Łotwa. Z kolei Ukraina, w związku z kryzysem migracyjnym, skierowała na swoją granicę z Białorusią 8,5 tysiąca dodatkowych żołnierzy i funkcjonariuszy straży granicznej.

Polski rząd podjął też działania dyplomatyczne w krajach, z których pochodzą imigranci docierający do Polski. W ich wyniku m.in. w Iraku zamknięto konsulaty Białorusi w Bagdadzie i Irbilu. Ponadto po rozmowach prowadzonych ze stroną turecką, wobec groźby unijnych sankcji, którymi mogłyby zostać objęte linie lotnicze Turkish Airlines, biletów na samoloty latające z tureckich lotnisk do Mińska, nie tylko linii Turkish Airlines, ale i białoruskiej Belavii, nie mogą już kupować obywatele Iraku, Syrii i Jemenu.

W czasie sejmowego głosowania przeciw budowie zapory na granicy głosowały kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i koło Polska 2050 - budowę zapory poparły Konfederacja i PSL-Koalicja Polska. Opozycja domaga się od prezydenta zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z sytuacją na granicy - na co jednak prezydent dotychczas się nie zdecydował. W związku z kryzysem na granicy odbyło się natomiast nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, w trakcie którego premier przedstawił informację na temat aktualnej sytuacji.

Wolę współpracy z rządem w zakresie kryzysu imigracyjnego zadeklarował przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, który jednocześnie skrytykował rząd za to, że "nie wiadomo co chce zrobić" w związku z kryzysem.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - opozycja powinna współpracować z rządem ws. kryzysu na granicy Polski z Białorusią.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 69,8 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 8,4 proc. ankietowanych.

21,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Częściej za współpracą opozycji z rządem są mężczyźni (71%), osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (72%), badani o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (76%) oraz osoby z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (85%). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które uważają, że w tej sprawie opozycja powinna współpracować z rządem – z 56% w grupie do 24 lat, do 75% wśród osób powyżej 50 lat - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 9.11-10.11.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.