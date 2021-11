Ok. połowy lotów z i do Pekina, które są obsługiwane przez dwa duże międzynarodowe lotniska w tym mieście, zostało odwołanych we wtorek, w związku z zaostrzaniem przez władzę stolicy ograniczeń związanych ze swobodą poruszania się, co ma związek z wzrostem liczby lokalnych zakażeń koronawirusem w kraju i w samej stolicy - informuje CNBC.