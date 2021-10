W ciągu ostatniej doby na Ukrainie zaszczepiono ponad 291 tys. osób. To rekordowy wynik, odkąd w lutym rozpoczęła się akcja szczepień.

Władze liczącej 41 mln obywateli Ukrainy początkowo musiały walczyć o dostęp do szczepionek, ale później zmuszone były podjąć też batalię o przekonanie sceptycznych Ukraińców do zaszczepienia. Jednak nowe ograniczenia dla niezaszczepionych spowodowały, że Ukraińcy masowo ruszyli do punktów szczepień. W tym tygodniu podano łącznie ponad 1,6 miliona dawek w porównaniu z 906 tys. w ciągu poprzednich siedmiu dni.

Choć premier Denys Szmyhal zapowiedział, że nie będzie ogólnokrajowego lockdownu, coraz więcej regionów trafia do strefy czerwonej. Biznes i placówki publiczne mogą tam działać o ile wszyscy pracownicy i odwiedzający są w pełni zaszczepieni. Wprowadzono też nowe zasady w transporcie międzyregionalnym. Pasażerowie komunikacji mają posiadać zaświadczenie o zaszczepieniu albo negatywny wynik testu. Dotyczy to zarówno samolotów, jak i kolei oraz autobusów.

We wtorek na Ukrainie potwierdzono rekordową liczbę 734 zgonów związanych z Covid-19. Pomimo dostępu do trzech szczepionek (AstraZeneca, Pfizer i chińskiej CoronaVac) w pełni zaszczepione jest tylko 18 proc. populacji.



Od początku pandemii na Ukrainie potwierdzono ponad 2,8 mln przypadków zakażeń koronawirusem i 65 tys. zgonów pacjentów z Covid-19.