Gdy zmarły zapisuje nie jego majątek. SN tłumaczy zawiłość prawa spadkowego

Ustalenie udziałów w spadku

Sąd Najwyższy (sędziowie Agnieszka Piotrowska, Władysław Pawlak i Roman Trzaskowski) nie podzielił tych zarzutów.

SN przyznał, że orzecznictwo nie jest jednolite w kwestii uwzględniania przy ustalaniu wysokości udziałów spadkowych przedmiotów objętych testamentem, które nie należały do spadkodawcy. Według jednego stanowiska, przy braku odmiennej woli spadkodawcy, należy uwzględnić ich wartość, choćby niektóre nie wchodziły w skład majątku spadkodawcy, bowiem testator, rozrządzając nawet przedmiotem nienależącym do niego, dał wyraz swojej woli, jaką część winien otrzymać dany spadkobierca. Zgodnie z drugim nurtem należy brać pod uwagę tylko przedmioty należące formalnie (prawnie) do spadkodawcy.

– Jasne, że przeznaczone w testamencie spadkobiercom przedmioty, co do których nie ma wątpliwości, że spadkodawca nie miał podstaw do przyjęcia, że mu przysługują, np. Zamek Królewski na Wawelu, nie mogą być brane pod uwagę stosując art. 961 k.c. Niekiedy jednak spadkodawca rozrządza w testamencie rzeczami, których był np. jedynie posiadaczem. Wówczas należy określić wartość posiadania, które jest chronionym przez prawo stanem faktycznym, z którego wynikają konkretne uprawnienia lub roszczenia, mające wartość - uznał SN.

Gdy małżonków obowiązuje ustrój wspólności, traktują oni przedmioty objęte tą wspólnością jako ich własność i mają ku temu podstawy, więc jeśli spadkodawca w testamencie przeznacza danemu spadkobiercy taki przedmiot, należy do wyliczenia wysokości udziału spadkowego przyjąć wartość całego takiego przedmiotu majątkowego (chyba że z akt wynika, że za swoją uznawał jedynie jego połowę). Dla wyceny zaś takiego składnika decydujące znaczenie należy przypisać woli spadkodawcy, w kontekście tego, jaki tytuł prawny przypisywał sobie i jaki demonstrował do tych przedmiotów.

Takie testamentowe rozrządzenie „nieswoimi” przedmiotami nie skutkuje powstaniem po stronie spadkobierców tytułu prawnego, ma natomiast znaczenie dla ustalenia udziałów w spadku i po jej podziale.