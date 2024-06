Funkcjonariusze ABW zabezpieczyli komputery w Orlenie. Czego szukają tym razem?

ABW realizowało te czynności na polecenie Łódzkiego Wydziału Prokuratury Krajowej do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Informację potwierdziło Radiu ZET biuro prasowe Prokuratury Krajowej. "Czynności miały związek z wynikiem ustaleń poczynionych w śledztwie dot. m.in. podejrzenia zaniżania cen paliw przez PKN Orlen"- napisała Prokuratura Krajowa. Śledztwo to początkowo prowadziła Prokuratura w Płocku.

Orlen znacząco obniżył ceny paliw na stacjach

Chodzi o działania podczas kampanii wyborczej do parlamentu, kiedy to Orlen znacząco obniżył ceny paliw na stacjach. W wielu miejscach brakowało wówczas paliw, przez co na stacjach pojawiły się informacje o „awariach dystrybutorów”. Do transportu paliwa zaangażowane zostało wówczas wojsko.

„Sprzęt zgodnie z wnioskiem PKN Orlen użyczony był nieodpłatnie. Natomiast należy dodać, że dzienny uśredniony koszt funkcjonowania, przy wydzieleniu 25 cystern (22 pojazdy oraz trzy przyczepy cysterny), wynosi ok. 18,5 tys. zł. Uśredniony dzienny koszt wydzielania jednej cysterny na zabezpieczenie przewozu paliw dla ORLEN wynosi 840 zł” – informował wówczas wydział prasowy resortu obrony.

ABW szuka materiału dowodowego w sprawie połączenia Orlenu z Grupą Lotos

Z kolei na początku marca ABW wkroczyło do Orlenu w związku z czynnościami związanymi z zabezpieczaniem materiału dowodowego w sprawie połączenia Orlenu z Grupą Lotos.