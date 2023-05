Przeciąć szlak migrantów

Wyrywkowe kontrole aut wyłapują tylko część migrantów. Jak np. w rejonie Świecka, gdzie wpadły trzy osoby wiezione przez Polaka. Twierdzili, że są z Afganistanu, a do Polski dostali się przez Turcję i Białoruś. W Słubicach, koło mostu granicznego, strażnicy w aucie jadącym do Niemiec, kierowanym przez Uzbeka, zatrzymali pięciu Afgańczyków bez dokumentów. Tylko jednego dnia koło Zgorzelca wpadło dziesięciu nielegalnych migrantów i dwóch kurierów. – Przyznali, że chcieli trafić do Niemiec, a przez Polskę za 1500 dolarów miał ich przewieźć kierowca – Ukrainiec – mówi jeden z pograniczników. W połowie maja niemiecka policja w ciągu doby we Frankfurcie nad Odrą zatrzymała na moście granicznym 47 osób z Afganistanu, Jemenu, Syrii i Somalii – wszyscy mieli w paszportach rosyjską wizę.

– W tym roku do 21 maja na granicy z Niemcami nasi funkcjonariusze zatrzymali 282 migrantów, w ubiegłym w tym samym okresie – 110 – mówi nam Anna Michalska, rzeczniczka KG Straży Granicznej.

To wzrost o ponad 150 proc. Najwięcej zatrzymanych w tym roku to obywatele Syrii, Afganistanu, Egiptu i Ukrainy – znaczna część miała przy sobie sfałszowane dokumenty.

„Wąskie gardła”

Ci, którym udało się przedostać do Niemiec nielegalnie, niekoniecznie tam zostaną. Kiedy bowiem zaczynają się rejestrować, okazuje się, że pierwszym krajem UE na ich drodze była Polska. I do niej zostają odesłani. W pierwszym kwartale tego roku do Polski odesłano 359 takich osób w ramach m.in. readmisji, w tym samym okresie roku ubiegłego – 195 (wzrost o 84 proc.). Najwięcej Gruzinów, Ukraińców, Rosjan, Białorusinów i Irakijczyków.

Polska zapora na granicy z Białorusią znacznie ograniczyła liczbę osób przemycanych przez reżim Łukaszenki w porozumieniu z Rosją.

– Nadal mamy nieszczelną granicę od strony Białorusi. Znaczny odcinek, przy Bugu czy Narewce, nie ma ani zapory, ani perymetrii, są to tereny bagienne i rzeczne. Imigranci ryzykują, ale dziś pogoda im sprzyja. Płyną na łodziach, pontonach, konarach – mówi Wiesław Szczepański, poseł Nowej Lewicy, szef sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych.