Żołnierze pod kontrolą psychologa i na delegacjach z rodziną. Zmiany w ustawie o obronie ojczyzny

I przypomina, że ten problem rzecznik praw obywatelskich sygnalizował już szefowi resortu obrony.

Co to oznacza w praktyce? Jak tłumaczy mec. Ceynowa – choćby to, że np. żołnierz zawodowy od oceny dostatecznej ma prawo odwołać się do wyższego przełożonego, ale w praktyce trudno liczyć na jej zmianę. Zasadności jej wystawienia nie ma prawa badać dowódca jednostki, a otrzymanie takiej oceny może oznaczać ostatecznie zwolnienie ze służby.

Dzisiaj – jak ocenia prawnik – żołnierzowi paradoksalnie bardziej „opłaca się” dostać ocenę niedostateczną, którą podtrzyma wyższy przełożony. Wtedy sam zainteresowany może złożyć wniosek o zweryfikowanie ostatecznej opinii do dowódcy, który zobowiązany będzie do przeprowadzenia postępowania w tej sprawie. A tego prawa pozbawiony jest żołnierz z oceną dostateczną.

– Przedmiotowa luka i nierówne traktowanie osób otrzymujących ocenę lepszą, niejako dyskryminuje tę część żołnierzy i nie pozwala im na skuteczną obronę przed zwolnieniem – konkluduje mec. Ceynowa.