Receptomaty to coraz popularniejsze portale internetowe, które umożliwiają uzyskanie recepty, często w awaryjnych sytuacjach, jak np. lekarz rodzinny lub prowadzący przebywa na urlopie lub zapomnieliśmy uzyskać receptę zanim skończyło się poprzednie opakowanie. Rozwiązanie wydaje się korzystne dla pacjentów, ale prowadzi również do wielu nadużyć.

Dlatego też Ministerstwo Zdrowia wprowadziło limity wystawionych recept w ciągu dnia: 300 e-recept dla 80 pacjentów w ciągu 10-godzinnego dnia pracy lekarza. To odpowiedź na działania części lekarzy współpracujących z receptomatami - jak wskazano Centrum e-Zdrowia zidentyfikowało 10 lekarzy, którzy wystawiali rocznie od 100 tys. do 400 tys. e-recept. - Dziennie ci lekarze wystawiali od blisko 300 do ponad tysiąca recept –zaznaczył na konferencji minister Adam Nidzielski. I dodał, że rekordzista, pracując 24 godziny na dobę, musiałby wypisywać 50 recept w ciągu godziny. - Mamy do czynienia z biznesem, a nie działaniem motywowanym troską o pacjenta – podkreślił Niedzielski.

Limity spotkały się z dużą niechęcią ze strony środowiska medyczne, które ostatecznie doprowadziły do dymysji Adama Niedzielskiego zajmującego stawisko ministra zdrowia.

Teraz Naczelna Izba Lekarska poinformowała o wszczęciu postępowań dyscyplinarnych wobec 43 lekarzy współpracujących z receptomatami. Postępowania są prowadzone przez Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, na czele z nową minister, Katarzyną Sójką.