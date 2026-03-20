Chodzi o propozycję uchylenia art. 22a ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (p.t.z.), która znalazła się w najnowszej wersji projektu zmiany tej ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Konsekwencją takiej zmiany byłaby możliwość zlecania przez marszałków województw zamówień na wykonywanie przewozów kolejowych własnym spółkom bez stosowania procedury przetargowej. Jak pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, konsekwencją będzie utrwalenie monopoli samorządowych przewoźników w połowie województw i kolejne odsunięcie w czasie otwarcia rynku dla konkurencji, które miało nastąpić w 2030 r.

Zdaniem ekspertów największym przegranym może być będąca własnością wszystkich 16 samorządów wojewódzkich, spółka POLREGIO. Gdyby zmiana weszła w życie, to nie dość, że spółka straciłaby możliwość wzięcia udziału w przetargach w tych województwach, w których samorządy mają własne spółki przewozowe, to istnieje ryzyko, że musiałaby oddać 770 mln zł Skarbowi Państwa.

POLREGIO: ryzyko zwrotu pomocy publicznej

– Przyjęcie proponowanej zmiany w ustawie w sposób radykalny zmodyfikowałoby obecny system funkcjonowania rynku kolejowego w Polsce. Mogłoby również wiązać się z zarzutem o niespełnienie przez Polskę warunków przyjętych w tzw. decyzji restrukturyzacyjnej, a w konsekwencji także z ryzykiem zwrotu pomocy publicznej udzielonej spółce w 2015 r. Na zagrożenia te zwróciliśmy uwagę w piśmie skierowanym do Ministerstwa Infrastruktury. W uzasadnieniu do projektu zmiany ustawy nie uwzględniono bowiem skutków, jakie wiązałyby się z wprowadzeniem regulacji ani także motywów przyjęcia takiego rozwiązania – przyznają przedstawiciele POLREGIO w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej”.

Chodzi o ponad 770,3 mln zł na restrukturyzację, które w 2015 roku ze Skarbu Państwa otrzymały Przewozy Regionalne (dziś POLREGIO). W 2021 r. Komisja Europejska w decyzji nr 2021/1885 zatwierdziła pomoc, lecz Polska poczyniła w tym celu kilka zobowiązań. Zgodnie ze zobowiązaniem nr 1, 14 grudnia 2030 r. będzie ostatecznym terminem wygaśnięcia umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym obejmującym wojewódzkie przewozy pasażerskie zawieranych przez regiony w trybie bezpośredniego powierzenia (bez przetargu publicznego). A cały polski rynek regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich zostanie do tego dnia otwarty na konkurencję.