Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
W zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności brakować blankietów kart parkingowych
Problem dotyczy już kilkudziesięciu placówek w Polsce i wynika m.in. z rosnącej liczby wniosków. Jak donosi RMF24, kolejną przeszkodą jest utrudniona komunikacja z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
Karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami wydawane są na specjalnych, zabezpieczonych drukach, które po personalizacji stają się dokumentem uprawniającym do korzystania z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z ograniczoną mobilnością. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zamawiają je z wyprzedzeniem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dokumenty powinny trafić do placówek już na początku roku, aby nie było przerw w wydawaniu kart. Tymczasem w wielu miejscach w kraju blankietów wciąż brakuje.
Związkowcy podkreślają, że problem pojawia się co roku. Mimo wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania, blankiety nie docierają na czas. Finalnie to pracownicy muszą tłumaczyć się osobom uprawnionym do otrzymania dokumentów, chociaż nie mają wpływu na proces ich drukowania i dystrybucji.
Z danych, które RMF24 uzyskał od 87 zespołów, wynika, że już 12 z nich całkowicie wyczerpało zapasy blankietów. W kolejnych 20 placówkach liczba dostępnych druków niedługo się skończy. Część zespołów próbuje radzić sobie poprzez pożyczanie blankietów od sąsiednich jednostek. Dzięki temu mogą na chwilę utrzymać ciągłość wydawania kart, jednak później pożyczone druki trzeba zwrócić.
Jednym z powodów obecnej sytuacji jest gwałtowny wzrost liczby składanych wniosków o karty parkingowe. W wielu powiatach liczba wydawanych dokumentów w ciągu kilku lat zwiększyła się nawet kilkukrotnie.
Przykładowo w powiatowym zespole w Krakowie w 2022 r. wydano 585 kart, a trzy lata później już ponad 1100. Podobne przypadki miały miejsce w innych miastach. W Katowicach liczba wydanych kart wzrosła z 1616 do 2342, w Rybniku z 2618 do 4566, a w Opolu z 843 do 1670.
Taki wzrost może wynikać z coraz większej liczby płatnych parkingów w wielu miastach oraz przy placówkach medycznych. Osoby posiadające kartę mogą korzystać z nich bez opłat, co zwiększa liczbę składanych wniosków. Jednocześnie rośnie liczba osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, a tym samym liczba osób uprawnionych do otrzymania dokumentu.
