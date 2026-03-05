Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Samorządy mają problem z wydawaniem kart parkingowych. O co chodzi?

Powiatowe i miejskie zespoły zajmujące się orzekaniem o niepełnosprawności mają w ostatnim czasie problem z wydawaniem kart parkingowych. Okazuje się, że przyczyną jest niewystarczająca liczba blankietów potrzebnych do przygotowania dokumentów.

Publikacja: 05.03.2026 09:56

W zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności brakować blankietów kart parkingowych

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

W zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności brakować blankietów kart parkingowych

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Problem dotyczy już kilkudziesięciu placówek w Polsce i wynika m.in. z rosnącej liczby wniosków. Jak donosi RMF24, kolejną przeszkodą jest utrudniona komunikacja z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami. 

Braki są widoczne w wielu zespołach w całym kraju

Karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami wydawane są na specjalnych, zabezpieczonych drukach, które po personalizacji stają się dokumentem uprawniającym do korzystania z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z ograniczoną mobilnością. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zamawiają je z wyprzedzeniem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dokumenty powinny trafić do placówek już na początku roku, aby nie było przerw w wydawaniu kart. Tymczasem w wielu miejscach w kraju blankietów wciąż brakuje.

Czytaj więcej

Przepisy regulaminu w sprawie opłat za parkowanie zaskarżyli rzecznik praw obywatelskich i prokurato
Prawo drogowe
Sąd: za brak biletu parkingowego za szybą nie można karać dodatkową opłatą

Związkowcy podkreślają, że problem pojawia się co roku. Mimo wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania, blankiety nie docierają na czas. Finalnie to pracownicy muszą tłumaczyć się osobom uprawnionym do otrzymania dokumentów, chociaż nie mają wpływu na proces ich drukowania i dystrybucji.

Z danych, które RMF24 uzyskał od 87 zespołów, wynika, że już 12 z nich całkowicie wyczerpało zapasy blankietów. W kolejnych 20 placówkach liczba dostępnych druków niedługo się skończy. Część zespołów próbuje radzić sobie poprzez pożyczanie blankietów od sąsiednich jednostek. Dzięki temu mogą na chwilę utrzymać ciągłość wydawania kart, jednak później pożyczone druki trzeba zwrócić.

Reklama
Reklama

Liczba wniosków wzrosła kilkukrotnie

Czytaj więcej

W siedemnastu przypadkach formalne decyzje urzędów zostaną zastąpione milczącą zgodą.
W sądzie i w urzędzie
Mniej formalności w urzędach. Milczące zgody zastąpią niektóre decyzje

Jednym z powodów obecnej sytuacji jest gwałtowny wzrost liczby składanych wniosków o karty parkingowe. W wielu powiatach liczba wydawanych dokumentów w ciągu kilku lat zwiększyła się nawet kilkukrotnie. 

Przykładowo w powiatowym zespole w Krakowie w 2022 r. wydano 585 kart, a trzy lata później już ponad 1100. Podobne przypadki miały miejsce w innych miastach. W Katowicach liczba wydanych kart wzrosła z 1616 do 2342, w Rybniku z 2618 do 4566, a w Opolu z 843 do 1670.

Taki wzrost może wynikać z coraz większej liczby płatnych parkingów w wielu miastach oraz przy placówkach medycznych. Osoby posiadające kartę mogą korzystać z nich bez opłat, co zwiększa liczbę składanych wniosków. Jednocześnie rośnie liczba osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, a tym samym liczba osób uprawnionych do otrzymania dokumentu.

Czytaj więcej

Dodatek na pokrycie kosztów energii dla osób z niepełnosprawnością. PFRON rozpoczął nabór wniosków
Niepełnosprawni
Do 600 zł na pokrycie kosztów energii z PFRON. Ruszył nabór wniosków

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przepisy regulaminu w sprawie opłat za parkowanie zaskarżyli rzecznik praw obywatelskich i prokurato
Prawo drogowe
Sąd: za brak biletu parkingowego za szybą nie można karać dodatkową opłatą
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Sąd: staruszka nie musi spłacać kredytu po zmarłym synu. Co zaważyło?
Konsumenci
Sąd: staruszka nie musi spłacać kredytu po zmarłym synu. Co zaważyło?
Przez wojnę nie możesz wrócić z urlopu? Co na to prawo pracy
Praca, Emerytury i renty
Przez wojnę nie możesz wrócić z urlopu? Co na to prawo pracy
Pies z pseudohodowli, czyli „kot w worku”. Prawo ma chronić kupujących
Prawo w Polsce
Pies z pseudohodowli, czyli „kot w worku”. Prawo ma chronić kupujących
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama