Wójt nie uniknie pytań o mobbing w pracy? Jest wyrok NSA

A poza tym nie każda informacja interesująca wnioskodawcę jest publiczna. Dokumenty prywatne – w tym dotyczące postępowania sądowego odnoszącego się do danej osoby – nie stają się dokumentem urzędowym zawierającym informację o sprawach publicznych danego organu administracyjnego. Zdaniem samorządowca skarga o mobbing w pracy w rozumieniu art. 94 [3] § 3 kodeksu pracy to dokument prywatny. Pochodzi bowiem od prywatnej osoby i jej treść dotyczy sprawy prywatnej, a nie sfery publicznej.

Co to jest informacja publiczna? WSA wytłumaczył

Argumentacja włodarza nie przekonała jednak Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Poznaniu. Nie miał najmniejszych wątpliwości, że wójt gminy jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, a taką informacją jest każda dotycząca spraw publicznych.

Jak tłumaczył WSA, skargi pracowników i załączniki składane przez nich do akt postępowania antymobbingowego oraz dotyczące ich uzasadnienie specjalnej komisji stanowią informację publiczną. W świetle bowiem ustawowej definicji informacji publicznej oraz przykładowego wyliczenia jej rodzajów stanowi ją każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych lub do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa (zostało to potwierdzone w orzecznictwie).

Czytaj więcej Samorząd i administracja Kiedy organ musi udzielić informacji Wniosek o informację publiczną może być sformułowany na tle konkretnej sprawy indywidualnej. Nie oznacza to, że jest on wnioskiem w sprawie prywatnej, jeśli dotyczy działania organu władzy publicznej i służy weryfikacji tego, czy organ ten działa legalnie.

Dlatego sąd pierwszej instancji uznał, że pytanie, czy przeciwko wójtowi gminy wpłynęło oficjalne oskarżenie o mobbing w pracy, stanowi informację publiczną, bo dotyczy jego działalności jako osoby pełniącej funkcje publiczne i jego podwładnych. WSA zauważył, że o ile ochrona prywatności może dotyczyć szeregowych pracowników gminy, o tyle jest ona wyłączona w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne lub mających związek z ich pełnieniem.

Ponadto zdaniem sądu z faktu, że postępowanie w sprawie mobbingu w pracy jest regulowane wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w gminie, a procedura ta dotyczy relacji pracowniczych, nie można wywodzić generalnego wyłączenia uprawnień obywateli do dostępu do informacji publicznej.