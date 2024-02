To nie przekonało Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Oddalił skargę burmistrza, bo nie dopatrzył się, że prezes UODO naruszył przepisy. Sąd zgodził się, że zgodnie z art. 2 ust. 2a RODO nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii. Niemniej przy jego interpretacji trzeba uwzględnić wykładnię systemową i celowościową. Tymczasem w ocenie WSA interpretacja proponowana przez skarżącego prowadziłaby do absurdu.

Racji ukaranemu burmistrzowi nie przyznał też NSA. Zauważył, że prawo do ochrony danych osobowych jest prawem podstawowym, chronionym także przez regulacje unijne. Sporne wyłączenie z RODO dotyczy np. szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego, ale w tej sprawie zastosowania nie ma. Jak podkreśliła sędzia sprawozdawca Hanna Knysiak-Sudyka, intencją ustawodawcy nie było bowiem zawężenie stosowania ochrony danych osobowych, ale zwiększenie jej zakresu.

NSA nie miał więc wątpliwości, że przetwarzanie danych na potrzeby dostępu do informacji publicznej podlega RODO. A burmistrz w spornym przypadku jest administratorem danych. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III OSK 3839/21

dr Dominik Lubasz

radca prawny, partner w kancelarii Lubasz i Wspólnicy

Komentowany wyrok NSA dotyczy ważnej kwestii i będzie miał znaczenie dla praktyki. Zgadzam się z sądem, że burmistrza należy uznać za administratora danych w związku z publikacją sesji rad miejskich. Istotniejsze jest jednak to, że NSA odniósł się wprost do zakresu wyłączenia stosowania RODO w obszarze nieobjętym zakresem prawa Unii. NSA uznał bowiem, że wyłączenie to nie obejmuje przetwarzania danych związanego z udostępnianiem informacji publicznej. Rozstrzygnięcie to jest w tym kontekście o tyle istotne, że od początku stosowania RODO i uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. trwa dyskusja na temat zakresu luki prawnej wynikającej z braku przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, właśnie w obszarze nieobjętym prawem Unii. Polski ustawodawca nie zdecydował się bowiem na rozwiązanie przyjęte choćby w Niemczech i rozszerzenie zakresu stosowania RODO w przepisach krajowych, by taką lukę zlikwidować. Komentowane rozstrzygnięcie NSA, czyni, że wątpliwości dotyczące zastosowania RODO do udostępniania informacji publicznej, w kontekście analizowanego wyłączenia przestają być aktualne. NSA poszedł tu śladem Trybunału Sprawiedliwości UE, który w sprawie C-439/19, który podzielając opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara, stwierdził, że wyjątek z art. 2 ust. 2 lit. a) RODO, czyli ten, który również był analizowany przez NSA, powinien, podobnie jak inne wyjątki, podlegać ścisłej wykładni. Ponadto należy odczytywać go w związku z art. 2 ust. 2 lit. b) i motywem 16, który wyjaśnia, że RODO nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych w kontekście „działań, które nie wchodzą w zakres stosowania prawa Unii, takich jak działania związane z bezpieczeństwem narodowym” oraz „działań związanych ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Unii”. Tym torem poszedł wydaje się również NSA odwołując się do art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Przesądzone zatem zostało, że do udostępniania informacji publicznej, przepisy RODO znajdują zastosowanie, co powoduje, że administratorzy, w tym podmioty sektora publicznego, korzystający z zewnętrznych dostawców, m.in. takich jak YouTube, zobowiązani są do realizacji zobowiązań jakie RODO na nie nakłada, w tym przypadku zwłaszcza w zakresie odnoszącym się do zawarcia stosowanej umowy powierzenia i zapewnienia realizacji obowiązku zapewnienia ciągłości dostępności danych.