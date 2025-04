W piątek minister sprawiedliwości odwołał sędziego Schaba z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Uzasadnienie tej decyzji obejmuje zarzuty dotyczące zarówno działalności zawodowej Piotra Schaba jako prezesa sądów, jak i jego roli jako rzecznika dyscyplinarnego. W ocenie ministra, Schab utracił legitymację do efektywnego sprawowania funkcji sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego.

Zgromadzenia sędziów zgłoszą kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego

Ja informuje Polska Agencja Prasowa, w poniedziałek minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział, że w najbliższym czasie zwróci się do zgromadzeń ogólnych sędziów apelacyjnych o wskazanie kandydatów na nowego rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Adam Bodnar podkreślił, że przy wyborze następcy Schaba będzie dążył do zapewnienia maksymalnej współpracy między władzą sądowniczą a wykonawczą, podobnie jak przy zmianie prezesów sądów. "Żeby te osoby, które pełnią te zaszczytne funkcje w wymiarze sprawiedliwości, charakteryzowały się największą rzetelnością i zaufaniem ze strony samych sędziów do tego, aby przeprowadzać tak ważne sprawy, jak właśnie sprawy dyscyplinarne" - dodał minister sprawiedliwości.

PAP przypomina, że Piotr Schab został powołany na rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych w czerwcu 2018 r. przez ówczesnego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. Wraz z nim powołani zostali zastępcy: Przemysław Radzik (również odwołany przez Bodnara na początku kwietnia) i Michał Lasota. Wszyscy byli krytycznie oceniani jako rzecznicy dyscyplinarni przez część środowiska prawniczego. Powodem były działania represyjne stosowane przez nich wobec sędziów krytycznych wobec reformy sądownictwa wprowadzanej przez Ziobrę.