Trzymajmy się faktów. Przeniósł pan swoją decyzją trójkę doświadczonych sędziów z wydziału karnego do innego wydziału, co było działaniem, jak twierdzi minister, szkodliwym dla wymiaru sprawiedliwości. Jego opinię potwierdził Sąd Rejonowy w Szczecinie, który cofnął „karne” przeniesienie do innego wydziału sędzi apelacyjnej z Warszawy Ewy Gregajtys. To jedna z trzech sędzi apelacyjnych ukaranych w ten sposób przez prezesa Piotra Schaba i przez pana za stosowanie prawa UE. Wobec wszystkich sędzi sądy uznały, że było to nielegalne. Czyli jednak było to bezpodstawne.

To jest pogląd ministra sprawiedliwości, który nie ma żadnego potwierdzenia w faktach. Trzy panie sędzie zostały przyniesione do innego wydziału – wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych – z powodu działań destrukcyjnych, które podejmowały w wydziale II karnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Potem wróciły do swojego wydziału.

Na czym polegały te ich destrukcyjne działania? I jak wróciły na swoje właściwe miejsce orzekania?

Po prostu nie chciały orzekać. Z powodu ich zaniechań odwołano z wokandy ponad 300 spraw. Cała procedura przeniesienia została dokonana zgodnie z wymogami prawa o ustroju sądów powszechnych. Panie sędzie odwołały się do KRS, którego nie uznają. Krajowa Rada Sądownictwa potwierdziła zasadność naszych decyzji. Późniejszą decyzją prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie panie sędzie zostały przywrócone do orzekania w wydziale karnym. Pełniłem wówczas funkcję wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, a decyzję sędziego Piotra Schaba o przywróceniu pań sędzi uzasadniał podział pionu karnego sądu apelacyjnego na dwa odrębne wydziały.

Czyli w efekcie decyzja okazała się bezpodstawna…

Zmieniły się uwarunkowania. W sądach następują zmiany organizacyjne, a sędziowie zmieniają wydziały, w których dotychczas orzekali. Sam tego doświadczyłem. Kiedyś skierowano mnie do wydziału zamiejscowego w innej miejscowości. Po jakimś czasie wróciłem do jednostki macierzystej. To jest normalne.

A zawieszenie sędziego Krzysztofa Chmielewskiego na 30 dni za to, że stosował orzeczenia TSUE to nie był błąd?

Wszystko odbyło się zgodnie z przepisami prawa i procedurami. Sędzia Krzysztof Chmielewski rozpoznawał wniosek o wyłączenie jednego z sędziów, który przechodził procedurę nominacyjną przed Krajową Radą Sądownictwa. Sędzia Chmielewski uznał go za neosędziego, a więc w jego rozumieniu za niegodnego orzekania, i z tego powodu wyłączył sędziego od rozpoznania sprawy, mimo że autor wniosku o wyłączenie nie podnosił takiego zarzutu. To było jaskrawe złamanie przepisów prawa, gdyż zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych – sędzia nie może kwestionować sposobu powołania i statusu innych sędziów.

Europejskie trybunały też kwestionują status sędziów powołanych po 2018 r. Trudno, żeby nie robili tego polscy sędziowie, którzy uznają ważność ich orzeczeń.

Powiedzmy sobie szczerze. Nie ma żadnego wyroku europejskich trybunałów, które by kwestionowały np. status sędziów powołanych po 2018 r. lub status KRS poza tym, że zarzuca się upolitycznienie tego organu. Kwestionowanie statusu polskich sędziów to też swojego rodzaju licentia poetica. Powtarzam, nie ma takiego wyroku. Jest test islandzki, do którego nasze regulacje dostosowują środki prawne. Teraz to wynika z prezydenckiej nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych. Orzeczenia trybunałów, jeżeli chodzi o strukturę sądownictwa, nie mają w Polsce mocy wiążącej, co wynika z wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Wiem, że pani redaktor powie, że w Trybunale zasiadają dublerzy i tak można w nieskończoność. Te wyroki obowiązują. Zostały wydane w legalnym składzie, wiążą tak samo mnie jak i panią. Wynika to wprost z konstytucji.