Obawiam się, że proces weryfikacji może zagrozić funkcjonowaniu sądów administracyjnych. Tymczasem w większości przypadków sędziami w nich zostawały osoby, które od lat konsekwentnie budowały swoje kariery w zakresie prawa administracyjnego. To m.in. asesorzy czy referendarze, ale także przedstawiciele innych zawodów prawniczych specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa administracyjnego. Ich kompetencje w znakomitej większości nie budzą cienia wątpliwości. Propozycja ministra Bodnara wyłącza z weryfikacji byłych asesorów i referendarzy, ale nie tych, którzy trafili do sądów administracyjnych z innych zawodów prawniczych. Ta wyrwa nie spowoduje załamania się sprawności orzekania zwłaszcza w wojewódzkich sądach administracyjnych, gdzie duży odsetek spraw załatwiany jest w ekspresowym tempie do 3 miesięcy?

Trudno dziś ocenić skutek weryfikacji, bo nie znamy rozwiązań ustawowych. Sądy administracyjne są w istocie arbitrem w sporach między obywatelem a państwem. Orzekanie w nich wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji prawniczych, charakteryzuje się też koniecznością wiedzy w bardzo różnych dziedzinach prawa, nie tylko administracyjnego. Nabór sędziów do sądów administracyjnych od lat opierał się na konkursach prowadzonych przez organy sądów, w których rzetelnie sprawdzana jest wiedza kandydatów. Znam wielu asystentów, referendarzy oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych, którzy obecnie orzekają w sądach administracyjnych. Ich jedyną „wadą” jest to, że na stanowisko sędziego przedstawieni zostali po 2018 roku. To wspaniali ludzie i specjaliści, którzy nie zasługują na to, żeby ich teraz „karać”. Państwo ma obowiązek uregulować ich status. Nakazał to również Trybunał w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Karty w sprawie tzw. neosędziów odkryte. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawia plan reformy Dwa alternatywne projekty, które mają uregulować status tzw. neosędziów i tym samym uzdrowić polskie sądownictwo, przedstawiono w poniedziałek w resorcie sprawiedliwości. – Cel tych ustaw jest ten sam, ale prędkości są inne – twierdzą autorzy przepisów.

To jak powinien wyglądać ten „ponowny” nabór sędziów?

Moim zdaniem prawidłowy byłby powrót do zasady wyboru kandydatów przez zgromadzenia ogólne sądów i przedstawianie ich konstytucyjnej KRS. Zgromadzenia ogólne sądów miałyby w tej kwestii decydujący głos. Najlepszym rozwiązaniem byłby powrót do ustroju, który został zniszczony. Niestety, niekonstytucyjna KRS nadal działa i pogłębia problem przy współpracy z prezydentem. To zaś w prosty sposób przekłada się na ilość spraw osądzonych przez sędziów z jej „nadania”. W ten sposób koło konstytucyjnych niezgodności się zamyka. Do tego dopuszczać nie wolno. Potrzebna jest pilna dyskusja całego środowiska, wypracowanie jednoznacznych rozwiązań i szybkie przeprowadzenie procesu legislacyjnego. Należy także oddać sprawiedliwość tej grupie osób, które odmówiły udziału w procedurze nominacyjnej z powodu jej niekonstytucyjności, w tym sędziów, którzy dlatego zrezygnowali z awansów. Im należy się przecież szczególny szacunek.