Czytaj więcej Sądy i trybunały Sędzia Krystian Markiewicz: w naszych projektach nie chodzi o zemstę Sądownictwo jest pacjentem, którego trzeba szybko reanimować. Nasze projekty prowadzą do uporządkowania wymiaru sprawiedliwości. Prędkości jednak są inne – mówi prof. Krystian Markiewicz, szef Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury.

Czy teraz, po ataku b. ministra sprawiedliwości, złożyła pani wniosek o wyłączenie z prowadzenia sprawy Funduszu Sprawiedliwości?

Co do własnej bezstronności nie mam żadnych obaw. Uznałam, że w dobrze pojętym interesie wymiaru sprawiedliwości – czyli dla dobra wymiaru sprawiedliwości – powinnam jako sędzia złożyć wniosek o moje wyłączenie od rozpoznania tej sprawy. I taki też wniosek złożyłam. Nie wiem, czy sędzia rozpoznający ten wniosek podzieli moje zapatrywania, ale chodziło mi o to, żeby osoby, które są objęte tym aktem oskarżenia, miały poczucie, że ich sprawa zostanie rozpoznana bezstronnie, obiektywnie. Mogłyby nie mieć takiego poczucia, gdybym to ja sądziła tę sprawę. Podobnie jak i postronni obserwatorzy takiego procesu mogliby nie mieć takiego przekonania, że ich sprawa zostanie rozpoznana obiektywnie. Obiektywizm sędziego to jest idea, która mi od zawsze przyświeca. Niezależnie od tego, co pan Ziobro powiedział niedawno o moich kompetencjach. W moim przekonaniu nie da się tej sprawy rozpoznać, nie odwołując się do osoby pana byłego ministra, tego konkretnego, z którym wcześniej weszłam na drogę sporu cywilnego. Trzeba będzie go w tej konkretnej sprawie jako świadka przesłuchać. W związku z tym, jeżeli jako sąd miałabym przesłuchiwać osobę, która jako minister sprawiedliwości – co wynika z przepisów – była dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, to mogłyby się pojawiać podejrzenia o braku mojego obiektywizmu. Ta sprawa pozostaje w szerokim zainteresowaniu społecznym. Stąd tak ważne jest, aby nie było cienia wątpliwości co do tego, że jest ona rozpoznawana obiektywnie przez bezstronnego sędziego.

Czy to oznacza, że ma pani wątpliwości co do swojej bezstronności?

Ależ skąd. Nie mam żadnych. Moje przekonanie o mojej bezstronności ma tu drugorzędne znaczenie. Po latach pracy jako sędzia potrafię się wznieść ponad osobiste niechęci czy uprzedzenia. Ale to nie o to tu chodzi. Nie chodzi tu zatem o moje odczucia, tylko o to, żeby osoba patrząca na proces z zewnątrz czy też podsądny mieli przekonanie co do tego, że jego sprawę rozpozna bezstronny sąd. W sędziowskim zawodzie umiejętność wzniesienia się ponad własne uprzedzenia i niechęci to podstawa.

A jak pani ocenia działanie systemu losowego przedziału spraw w sądach?

Do samego systemu nie mam większych zastrzeżeń. System co do zasady się sprawdza. Kiedy przychodzi nowy sędzia, sprawy są najczęściej jemu przydzielane, bo ma najmniejsze obciążenie. I jest to oczywiste. System waży ilość dotychczas przydzielonych poszczególnym sędziom spraw. Jeżeli pojawi się nowa osoba, to system „widzi”, że może jej przydzielać tyle nowych spraw, aż dorówna ilością spraw pozostających w referatach innych sędziów. Tak było i w tym przypadku. O tym, że sprawa funduszu wpłynęła akurat do mojego referatu, zadecydował fakt, że od niedawna orzekam w sądzie okręgowym. Procedura mojego delegowania do orzekania w tym sądzie rozpoczęła się w pierwszych dniach listopada 2024 r. Trudno było wtedy przewidywać, że akurat w lutym 2025 r. sprawa wpłynie do SO w Warszawie.

Abstrahując od systemu, chyba ma pani szczęście do przydziału spraw „medialnych”. Choćby sprawa babci Kasi.

Ale takie sprawy dostają też inni sędziowie. Ja nie jestem tutaj jakimś szczególnym wyjątkiem. Ta sprawa wpłynęła również w ramach dyżuru w trybie przyspieszonym. Może się również zdarzyć, że w ramach takich dyżurów wpłyną sprawy „medialne”, tj. takie, o których aktualnie głośno się mówi i które pozostają w dużym powszechnym zainteresowaniu. Tak było i z tą konkretną sprawą. Cieszę się, że moje zapatrywania w tej sprawie podzielił sąd odwoławczy i wyrok, który wydałam, uprawomocnił się.