Jedyny proces stalinowskiej zbrodni sądowej wyhamował w Sądzie Najwyższym. Czy sędzia uniknie kary?

Sąd Najwyższy nie jest co prawda związany taką opinią biegłego, ale jeśli ma wobec niej jakieś wątpliwości, to powinien pozyskać opinię innego biegłego. W przypadku ustalenia, że stan zdrowia oskarżonego nie pozwoli na jego stawienie się przed sądem, SN może zawiesić proces.

To jednak nie wszystko. SN zwrócił się też w sprawie Bogdana Dzięcioła do prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie o przesłanie akt sędziego, który wydał wyrok w tej sprawie w pierwszej instancji, oraz do szefowej Krajowej Rady Sadownictwa o kompletną dokumentację konkursową tego sędziego. Wiąże się to z zarzutem, który formułuje obrona oskarżonego. Mówiąc krótko, chcą oni stwierdzenia, że w pierwszej instancji wyrokowała osoba, która nie miała do tego prawa, czyli tzw. neosędzia.

Czytaj więcej Opinie Prawne Ewa Szadkowska: Czy neosędziowie zawładną kampanią prezydencką? Wchodzimy w kolejną fazę sporu o praworządność. Początek prezydenckiej kampanii wyborczej nie wróży najlepiej, bo zamiast merytorycznej debaty nad wypracowanymi propozycjami, raczej możemy się spodziewać politycznej młócki i festiwalu demagogii.

Nieudana ucieczka młodego pilota na Zachód. Zabrakło dwóch minut, został zamordowany

Sędzia Dzięcioł jest jedynym żyjącym członkiem składu sądu, który bezprawnie skazał na śmierć Edwarda Pytkę w 1952 r. Chodzi o 23-letniego instruktora i podporucznika lotnictwa, został zatrzymany w czasie próby ucieczki wojskowym samolotem na Zachód, dwie minuty lotu od strefy amerykańskiej. Z relacji rodziny wynika, że odmówił on donoszenia na kolegów z wojska i chciał uniknąć przykrych konsekwencji ze strony reżimu. W błyskawicznym procesie został skazany na śmierć, a wyrok wykonano zaledwie po 21 dniach od zatrzymania. Ciało pilota z rękoma związanymi drutem kolczastym wrzucono do bezimiennego dołu na tzw. łączce na warszawskich Powązkach.

– Za zło musi być kara, a sprawiedliwość powinna być wymierzona niezależnie od tego, ile lat upłynęło od daty przestępstwa. Proces sędziego Bogdana Dzięcioła jest dowodem na to, że czyny, które stanowią zbrodnie sądowe będące jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości, mogą być osądzone mimo upływu czasu – komentował kilka tygodni temu w rozmowie z „Rzeczpospolitą” sędzia Wiesław Kozielewicz, prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Czy uda się ostatecznie osądzić tę sprawę? Staje się to coraz bardziej wątpliwe, a upływ czasu, o którym mówi sędzia Kozielewicz, może odegrać tu niestety kluczową rolę.