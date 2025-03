Paweł Grzegorczyk argumentował w skardze, że "organy władzy wykonawczej, które wydały zaskarżony akt, nie przedstawiły motywów swojej decyzji, a skarżącego nawet o niej indywidualnie nie zawiadomiły". Postanowienie prezydenta miało też pozbawić go "prawa i obowiązku orzekania w Izbie Cywilnej w zakresie wynoszącym do 50 proc.". W ocenie Grzegorczyka, "skutkiem wykonania zaskarżonego aktu jest także ingerencja w niezawisłość skarżącego jako sędziego".

Sędzia uzyskał precedensowe zabezpieczenie, w którym WSA wstrzymał wykonanie decyzji Andrzeja Dudy. Na to wstrzymanie zażalenie złożył prezydent, ale Naczelny Sąd Administracyjny oddalił je w listopadzie 2024 r. NSA zauważył, że zaskarżona decyzja nie została wydana przez organ w strukturze władzy sądowniczej, ale przez organy władzy wykonawczej – Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, a zatem nie mieści się w wyłącznych prerogatywach głowy państwa.

Skarga sędziego Grzegorczyka w Europejskim Trybunale Praw Człowieka

Oprócz skargi do sądu administracyjnego, sędzia Grzegorczyk wniósł w 2023 r. skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (została przyjęta do rozpoznania) zarzucając polskim władzom, że wbrew swojej woli został wyznaczony do orzekania w IOZ. Rzecznik praw obywatelskich przedłożył opinię przyjaciela sądu w tej sprawie. Jak wskazał, wyznaczenie do orzekania w izbie zajmującej się zupełnie innymi sprawami niż jego macierzysta Izba Cywilna wymaga od niego uzupełnienia wiedzy z dziedzin prawa, którymi się dotychczas nie zajmował. Konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na przygotowanie do orzekania w sprawach spoza jego specjalizacji rzutuje negatywnie na jego życie prywatne. W uzasadnieniu skargi napisał też, że w IOZ orzekają sędziowie o wątpliwym statusie prawnym — powołani zostali bowiem po 6 marca 2018 r. na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa zdominowanej przez władzę ustawodawczą i wykonawczą, co w orzecznictwie krajowym i europejskim zostało uznane za niezgodne ze standardami niezależności sądownictwa.

W czerwcu 2024 r. opinię w tej sprawie przekazał do ETPC Rzecznika Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. "Sędzia nie może zostać zmuszony do orzekania wspólnie z sędziami wyznaczonymi do składu z naruszeniem prawa potwierdzonym w orzeczeniach sądów krajowych oraz trybunałów europejskich" - wskazał RPO.