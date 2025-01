Kryteria delegowania sędziów będą jaśniejsze, ale dodatki z tego tytułu mniejsze

Rada Ministrów zatwierdziła projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, który wprowadza kryteria delegowania sędziów do innych sądów. Chodzi zarówno o określenie warunków, które przemawiają za wzmocnieniem danej jednostki sędziami delegowanymi z innych sądów, jak i wymagań, które są brane pod uwagę przy decyzji o delegacji konkretnej osoby.

Projekt jest realizacją wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z listopada 2021 r. w sprawach połączonych od C‑748/19 do C‑754/19, w którym Trybunał stwierdził że sprzeczne z prawem unijnym są polskie przepisy, zgodnie z którymi minister sprawiedliwości może, na podstawie kryteriów, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, z jednej strony delegować sędziego do wyższej instancji, zaś z drugiej w każdym czasie go z tej delegacji odwołać bez żadnego uzasadnienia.



Delegowanie sędziów. Jasne zasady delegacji i odwołania z delegacji

Zdaniem TSUE, „aby uniknąć uznaniowości i ryzyka manipulacji, decyzja dotycząca delegowania sędziego i decyzja o zakończeniu tego delegowania, powinny być podejmowane na podstawie znanych wcześniej kryteriów i być należycie uzasadnione”.

Dlatego art. 77 § 3c projektu nowelizacji ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych precyzuje, że delegacji do innego sądu dokonuje się w przypadku uzasadnionych potrzeb tego sądu, w szczególności gdy przemawiają za tym liczba i rodzaj wpływających spraw, stopień opanowania wpływu spraw oraz średnia wielkość referatu sędziego lub asesora sądowego w relacji do wartości tych parametrów w innych sądach.