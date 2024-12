Minister Bodnar odwołał prezesa i wiceprezesa z dwóch sądów

Na początku 2016 r. sędzia Przygucki, wówczas członek „Iustitii”, przyjął propozycję wiceministra Łukasza Piebiaka delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości. Po krytyce ze strony części środowiska sędziowskiego zrezygnował z członkostwa w „Iustitii”. Do 28 marca 2017 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości. Następnie, od 29 marca 2017 r. do 30 września 2023 r., był zastępcą dyrektora Departamentu Nadzoru Administracyjnego.

Dekret o powołaniu Jacka Przyguckiego do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach został podpisany przez Ziobrę 17 lipca 2023 r. Sędzia został odwołany z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości 30 września 2023 r., natomiast funkcję prezesa objął 18 października 2023 r.

Resort Adama Bodnara podaje też inne przesłanki odwołania sędziego Jacka Przyguckiego z zajmowanej funkcji. Chodzi o udział w procedurze awansowej na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego przed tzw. neoKRS, która nie spełnia kryteriów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej. W 2022 r. sędzia Jacek Przygucki złożył podpis na liście poparcia sędziego Łukasza Piebiaka, kandydującego do Krajowej Rady Sądownictwa (ukształtowanej w sposób nieprawidłowy ustawą z 8 grudnia 2017 r.).