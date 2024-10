Marta Kożuchowska-Warywoda: MS wstrzymał konkursy, by zminimalizować chaos

Czytaj więcej Sądy i trybunały Sędzia Kożuchowska-Warywoda: Bodnar chce wymienić w sądach ok. 200 prezesów Minister Bodnar zamierza wymienić około 200 prezesów i wiceprezesów sądów. Nie będzie odwołań faksem, za to każda taka decyzja jest uzasadniona i zgodna z prawem – zapowiada Marta Kożuchowska-Warywoda, dyrektorka departamentu kadr w MS.

Ile etatów sędziowskich jest teraz wolnych? Mówi się, że 80 sędziów to średni sąd. Ile takich sądów w przenośni nie działa?

Na koniec drugiego kwartału 2024 r. mieliśmy łącznie nieobsadzonych 493 etatów sędziowskich, a więc idąc tym tokiem rozumowania, byłoby to sześć średnich sądów. Ale to nie jest prosta arytmetyka, ponieważ są to etaty na różnych poziomach funkcjonowania sądownictwa, a mianowicie: 60 nieobsadzonych etatów w sądach apelacyjnych, 228 nieobsadzonych etatów w sądach okręgowych i 205 nieobsadzonych etatów w sądach rejonowych. W momencie, kiedy już zostanie powołana legalna Krajowa Rada Sądownictwa, w pilnym trybie będzie należało przeprowadzić te postępowania konkursowe. Co więcej, jeśli zostaną wprowadzone postulowane regulacje dotyczące powtórzenia konkursów sędziowskich, które odbyły się przed nieprawidłowo ukształtowaną KRS, mamy do przeprowadzenia niespotykaną dotychczas operację logistyczną polegającą na sprawnym przeprowadzeniu ogromnej liczby konkursów, liczonych w tysiące. Jest to operacja, do której należy się już zacząć przygotowywać.

Odpowiada pani za politykę kadrową sądownictwa. Jak długo można jeszcze czekać na zmiany? Na wzmocnienie etatowe sądów?

Działamy w oparciu o przepisy, które pozostawił nam poprzedni minister sprawiedliwości. Nie ułatwia to przykładowo wprowadzenia zmian na stanowiskach prezesów i wiceprezesów sądów, a pomimo to procesy te toczą się systematycznie i konsekwentnie. Szacuję, że do końca roku ten proces się zakończy. Pan minister Adam Bodnar mógłby, tak jak jego poprzednik, autorytatywnie powoływać nowych prezesów, ale zamiast tego zwraca się o opinie zgromadzeń i zebrań sędziów. To wydłuża czas trwania tych procesów, ale jednocześnie przywraca samorządność sędziowską, daje gwarancję zaufania środowiska do nowych prezesów. Kolejne zmiany dotyczą prac nad optymalizacją procesów, zmniejszenia kognicji sadów czy usprawnienia systemów obsługi biurowej w sądach. To powinien być kierunek wprowadzanych zmian, a nie zwiększanie liczby etatów urzędniczych w sądach. Powiem coś bardzo niepopularnego, ale w porównaniu z sądownictwem w innych państwach europejskich mamy wysoki wskaźnik liczby pracowników przypadających na jednego sędziego. Jednak bez usprawnienia procesów i wyposażenia tych urzędników w nowoczesne narzędzia do pracy, nie możemy zmniejszyć liczby etatów urzędniczych w sądach. W tym momencie jednym z priorytetów jest digitalizacja akt sądowych, która w dalszej konsekwencji usprawnić pracę sekretariatów sądowych.