Bodnar zdegraduje sędziów? Tzw. "neosędziowie" zostaną cofnięci do roli asystentów

Czytaj więcej Sądy i trybunały Iustitia będzie bronić neosędziów? Ważne słowa sędziego Igora Tulei Nie wyobrażam sobie, aby w XXI wieku, w środku Europy, wymagano od kogokolwiek aby upokarzał się i składał tego rodzaju oświadczenia - powiedział warszawski sędzia Igor Tuleya, odnosząc się do propozycji tzw. czynnego żalu, którą zakłada najnowszy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości.

Według szacunków neosędziów, którzy wcześniej wykonywali zawód adwokata lub radcy, jest ok. 40. Oprócz tego do zawodu weszło też kilku prokuratorów, ale w tym przypadku MS stoi na stanowisku, że po zmianie przepisów powinni oni wrócić do pracy w organach ścigania.

Akademicy którzy zostali sędziami. Co dla nich planuje Bodnar?

Co do akademików, którzy stanowią nawet połowę wszystkich neosędziów w Sądzie Najwyższym, to rozważane jest skierowanie ich do pracy w Biurze Analiz Sądu Najwyższego lub w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości na okres 12 miesięcy. W tym czasie mają być prowadzone wobec nich postępowania weryfikacyjne.

Ministerstwo chce, by zajmowało się tym 15-osobowe Konsylium Dyscyplinarne, które również ma być powołane przez nową KRS, które będzie organem oskarżycielskim. Wnioski o ukaranie mają być rozpoznawane przez sądy dyscyplinarne, które po zmianach w prawie mają wrócić do sądów administracyjnych (w I instancji) i Izby Karnej SN (II instancja).