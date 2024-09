- Uważam, że w tym przypadku premier absolutnie miał podstawę prawną, żeby takiej decyzji dokonać i uchronić przed tym, że ten wybór prezesa Izby Cywilnej nastąpi w ciągu najbliższych dni – dodał minister. Podkreślił, że jeśli zgromadzenie Izby Cywilnej odbędzie się bez kontrasygnaty premiera, to "będzie dotknięte wadą prawną i trudno będzie mówić o tym, że nowa osoba wybrana na to stanowisko będzie legalnie wybranym prezesem Izby Cywilnej".

Bodnar przyznał też, że decyzja premiera wywołała kryzys nastrojów i sporo protestów. - Ale myślę, że gdyby to się nie stało, to nie doszłoby do przełomowego spotkania ze środowiskami prawniczymi w ostatni piątek – powiedział Bodnar.

Adam Bodnar: trzeba dać szansę niektórym neosędziom

Minister sprawiedliwości odniósł się także do krytycznych uwag ws. "czynnego żalu". Chodzi o pomysł zatrzymania niektórych neosędziów w sądach po przyznaniu się przez nich do błędu polegającego na przyjęciu urzędu lub awansu w procedurze nominacyjnej z udziałem upolitycznionej KRS.

- To co zaproponowaliśmy w czasie spotkania w piątek, to oświadczenie o dobrowolnym powrocie na wcześniej zajmowane stanowisko sędziowskie. Tak, jest to przyznanie się do błędu. Ale powstaje pytanie: czy dajemy szansę, by ludzie sami podjęli taką decyzję, czy wolimy ich ustawowo, z mocy prawa, pozbawić statusu sędziego? Ja uważam, że lepiej jest indywidualizować, dawać szansę. Od następnego dnia kiedy to się stanie, będą mogli na równych prawach wystartować w konkursach na stanowiska sędziowskie przed nową, legalnie działająca KRS – mówił.



Zdaniem szefa resortu sprawiedliwości, jest to "bardzo dobrze przemyślana próba wyjścia z bardzo trudnej, patowej sytuacji." Bodnar zaznaczył jednak, że tych wszystkich zmian nie uda się przeprowadzić bez zmiany ustawy, na którą musi być zgoda prezydenta.