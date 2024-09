A jak pan się zapatruje na te pozostałe najnowsze propozycje przepisów dotyczące neosędziów?

Weryfikacja statusów absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz asesorów, a więc osób, które terminami są zmuszone do podejmowania decyzji, jest zgodna z propozycją Iustitii. Uczyli się tyle lat po to, żeby na koniec nie mieć innego wyjścia. To pozostawiam bez komentarza.

Jest jednak grupa sędziów, Ministerstwo Sprawiedliwości nazywa ją grupą, którą łączyło „wspólne przedsięwzięcie”. Rozliczenia takich osób, które nie tylko są neosędziami, ale też brały aktywny udział w budowaniu porządku niedemokratycznego państwa prawnego, domaga się środowisko sędziowskie.

No i jest też trzecia grupa osób, które, jak stwierdzono, miały nieprzepartą wolę, aby to zrobić - czyli awansować - w tych trudnych czasach. One po cofnięciu na poprzednio zajmowane stanowiska mogłyby ponownie brać udział w konkursach. Dla mnie to jest nie do przyjęcia. Uważam, że te osoby nie powinny być sędziami już nigdy. Natomiast jest to zgodne też z tym postulatem Iustitii, żeby cofnąć neosędziów na poprzednio zajmowane stanowiska. Jeśli te osoby rzeczywiście czują się mocne, niech startują w uczciwych procedurach, przed normalną, legalną Krajową Radą Sądownictwa. Podoba mi się stanowisko Marcina Górskiego, profesora z Łodzi, który nazywa takich sędziów Grażynami i Januszami, którzy po prostu wybrali karierę „po trupach”.

Ta ostatnia grupa, która nie tylko awansowała, ale i jeszcze potem działała wbrew praworządności, to Grażyny i Janusze?