Tusk i Bodnar na spotkaniu z prawnikami. Konsultują reformę sądownictwa

Bodnar: Musimy postawić kropkę nad „i” i przeprowadzić reformę

Również minister Adam Bodnar podziękował prawnikom za stanie na straży praworządności i pracę nad reformą. - To co jest najważniejsze w tym momencie to postawienie kropki nad „i” oraz przeprowadzenie takich zmian ustawowych, które spowodują, że w sposób trwały przywrócimy praworządność w Polsce – mówił. Podkreślił, że nie wszystkie pożądane zmiany są obecne możliwe do przeprowadzenia.

- Musimy dokonać zmian w KRS, w SN, doprowadzić do końca proces zmian w TK, przede wszystkim dokonać weryfikacji statusu sędziów , którzy zostali nominowani przez KRS po 2018 r. (…) Liczę, że nasze spotkanie to nie będzie tylko spowiedź z mojej strony, ale przede wszystkim konstruktywna dyskusja i wyznaczenie planu działania, mapy drogowej na kolejne miesiące, tak aby doprowadzić do przyjęcia tych ustaw, które będą mogły rozwiązać trudną sytuację w sądownictwie – oświadczył minister.

Rewolucja w Sądzie Najwyższym. Komisja kodyfikacyjna z własnym projektem reformy

Przed kilkoma dniami Bodnar zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu przedstawi założenia do projektów ustaw, które dotyczyć będą zarówno statusu sędziów, jak i przyszłego Sądu Najwyższego.

Od miesięcy nad rozwiązaniami dotyczącymi tych kwestii pracuje powołana przez premiera komisja kodyfikacyjna ustroju sądownictwa i prokuratury. Jej szef prof. Krystian Markiewicz poinformował właśnie w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że pierwszy projekt jest już niemal gotowy i zostanie przedstawiony za kilka tygodni. Komisja proponuje w nim likwidację dwóch nowych Izb SN i przekazanie ich kompetencji pozostałym Izbom. Projekt zakłada też ponowne przeprowadzenie konkursów sędziowskich, w których wyłoniono neosędziów oraz rezygnację z instytucji skargi nadzwyczajnej.