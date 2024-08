Największy producent energii szacuje EBITDA za II kw. 2024 r. za poziomie 2,31 mld zł. To o ok. 0,6 mld zł mniej niż rok do roku. Zysk netto wyniósł zaś 1,13 mld zł, zaś rok wcześniej było to 0,4 mld zł.