Decyzja prezesa Izby Karnej wzburzyła „starych" sędziów SN Tomasza Artymiuka i Jarosława Matrasa, którzy zawiadomili rzecznika dyscyplinarnego SN. Według nich prezes Kapiński, mógł dopuścić się nie tylko przewinienia dyscyplinarnego, ale także przestępstwa przekroczenia uprawnień. Grozi za to do 3 lat więzienia.

Ich argumentom rzecznik dyscyplinarny przyznał rację. Andrzej Tomczyk stwierdził, że w sprawie Kamińskiego nie było żadnego sporu kompetencyjnego. Zarzucił prezesowi Kapińskiemu naruszenie zasady przekazywania akt do Izb określonej w artykule 28 ustawy o SN. Przepis ten mówi, że jeśli prezes SN uzna, że sprawa nie należy do właściwości danej Izby, to przekazuje ją do właściwej Izby. Artykuł 28 mówi też, że prezes przekazuje sprawę, jeśli zwróci się do niego prezes danej Izby, która uzna się za nie właściwą. Jednak prezes Izby Pracy żadnego wniosku o przekazanie sprawy Kamińskiego nie wystosował.

Sprawę dyscyplinarki będzie rozpoznawać Izba Odpowiedzialności Zawodowej, w której — ja zauważa OKO.press — większość mają neosędziowie.

Serwis przypomina też, że dyscyplinarkę ma też Małgorzata Manowska, I prezes SN. W lutym br. rzecznik dyscyplinarny SN postawił jej zarzut za to, że podczas kierowania pracami Kolegium SN (zasiadają w nim przedstawiciele każdej Izby SN) zaliczyła do kworum sędziów, którzy odmówili udziału w pracach Kolegium na znak protestu przeciw odmrożeniu pracy nielegalnej Izby Dyscyplinarnej w lipcu 2021 r. Prezes Manowska uznawała, że nieobecni wstrzymali się od głosu i dzięki temu Kolegium mogło procedować.