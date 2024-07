Były szef KRS: Nie wierzę sygnaliście Giertycha, on chce uniknąć odpowiedzialności

Zapytam wprost, czy sądzi pan, że Łukasz Piebiak mógł fałszować wybory członków do KRS?

Nie mam żadnych podstaw, aby tak twierdzić. Procedura zakłada pewien udział Ministerstwa Sprawiedliwości, możliwe jest, że wiceminister miał wpływ na kształtowanie składu KRS. Jednak nie wiem, jak to w rzeczywistości wyglądało. Jestem za to pewien prawidłowości własnego powołania do KRS i swojej listy poparcia.

Według Cichockiego w wątpliwy sposób miała też być obsadzana nieistniejąca już Izba Dyscyplinarna SN. Jak mówił, PiS miał stworzyć ją po to, żeby wydalać z zawodu tych, którzy nie byli po ich myśli. Co pan na to?

Chyba nikt z zawodu nie został wydalony z takiego kręgu sędziów.

Ale wielu sędziów było zawieszanych. Sędziowie Igor Tuleya, Paweł Juszczyszyn czy Piotr Gąciarek.