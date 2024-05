Prezydent wygrywa proces. Nie musi przepraszać za swoje decyzje

Pozew przeciwko prezydentowi: obywatel chce przeprosin od prezydenta

Zakończony w czwartek proces cywilny trwał krótko, rozprawa został zamknięta na pierwszym terminie w połowie maja. Jednak na tę rozprawę Gerard Weychert czekał prawie cztery lata. Pozew przeciwko prezydentowi złożył bowiem w lipcu 2020 r. Domagał się w nim publikacji przeprosin na stronie prezydenta za naruszenie jego prawa do życia w demokratycznym państwie prawa, w którym organy władzy przestrzegają zasad praworządności wynikających z konstytucji i prawa unijnego.

Jego zdaniem do naruszenia jego dóbr osobistych doprowadziły decyzje prezydenta i spowodowane nimi okoliczności. W tym kontekście wymieniał m.in. kryzys w Trybunale Konstytucyjnym, wybór sędziów dublerów, połączenie funkcji prokuratora generalnego z ministrem sprawiedliwości czy kryzys wokół KRS i SN.

— W ocenie mojego klienta, poprzez decyzje prezydenta w zakresie dotyczącym kwestii powołania sędziów dublerów do Trybunału Konstytucyjnego jak i zmian w ustawach ustrojowych jeśli chodzi o sądownictwo, doszło do naruszenia jego prawa do życia w demokratycznym państwie prawa, w którym przestrzegane są zasady praworządności — mówił Rzeczpospolitej mec. Migas.

W pozwie było też żądanie zwołania konferencji prasowej, podczas której prezydent miałby wygłosić oświadczenie z przeprosinami. Weychert domagał się też 1 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Pozew Weycherta trafił w 2020 r. do Sądu Okręgowego w Rybniku, który odrzucił go stwierdzając, że prezydent nie może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej przed sądem powszechnym. Innego zdania był jednak Sąd Apelacyjny w Katowicach, który po odwołaniu powoda nakazał przyjąć pozew przeciwko prezydentowi. W konsekwencji sprawa trafiła do warszawskiego sądu okręgowego w 2021 r., który właśnie orzekł w tej sprawie.