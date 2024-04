Obywatele RP ujęli się za sędzią. "Zachowywał się przyzwoicie i profesjonalnie"

Jednym z uczestników dyskusji był prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia i rzecznik prasowy neoKRS Maciej Mitera. W marcu 2019 r. jeden z członków grupy, stołeczny sędzia Jakub Iwaniec pisał: „Zrób coś z tym Bilińskim”. Maciej Mitera odpisał: „Przeniosę do rodzinnego....albo MS?”. I już w czerwcu 2019 r. sędzia Biliński został bez swojej zgody przeniesiony do wydziału rodzinnego pod pretekstem likwidacji wydziału karnego. Mitera zrobił to wbrew uchwale Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie, które postanowiło odroczyć zaopiniowanie nowego zakresu czynności sędziego Bilińskiego. A opinia — pozywna czy negatywna — jest niezbędna w takiej sytuacji.

OKO.press przypomina, że sędzia Łukasz Biliński był drugim sędzią w Polsce, po Waldemarze Żurku z Sądu Okręgowego w Krakowie, karnie przeniesionym przez władzę PiS.

Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie domagało się już w 2019 r. uchylenia decyzji Mitery o przeniesieniu Bilińskiego. I choć uczyniła to wówczas prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joanna Bitner, to i tak ostatecznie rację Miterze przyznała neoKRS, której członkiem był wtedy.

„Czas naprawić krzywdę wyrządzoną sędziemu”

W marcu 2024 r. Obywatele RP wysłali list do obecnej prezeski Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia Aleksandry Smyk. Domagali się, by w ramach swoich kompetencji cofnęła karne przeniesienie sędziego Bilińskiego. Prezes Smyk odpisała im jednak, że brak jest podstaw faktycznych i prawnych do uwzględnienia żądania.

Teraz podobny apel w obronie sędziego Obywatele RP wysłali do wszystkich sędziów Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.