W noweli przygotowanej przez samą KRS proponuje się wykreślenie obecnego art. 9a ustawy o KRS. Ten regulował wybór sędziów do KRS przez Sejm. W myśl projektu piętnastu członków Rady wybierać mają obywatele polscy spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.

Krajowa Rada Sądownictwa: należy wprowadzić wybory do KRS

Wybory te zarządzać ma Państwowa Komisja Wyborcza, uchwałą, ogłaszaną w Monitorze Polskim, nie później niż na trzy miesiące przed dniem wyborów. Przeprowadzać je mają: Państwowa Komisja Wyborcza; okręgowe komisje wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze.

Prawo zgłoszenia kandydata na członka Rady ma mieć grupa co najmniej 25 sędziów, która mogła by zgłosić tylko jednego kandydata. Prawo poparcia zgłoszenia kandydata na członka Rady oraz kandydowania na jej członka nie przysługiwało by sędziom w stanie spoczynku.

Po ogłoszeniu listy kandydatów, PKW informowała by w Biuletynie Informacji Publicznej o możliwości zgłoszenia udziału w wysłuchaniu publicznym kandydatów na członków KRS.