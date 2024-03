Jacek Dubois: Nie pozwolimy na blokowanie prac Trybunału Stanu

Czytaj więcej Urzędnicy Jak postawić Glapińskiego przed Trybunałem Stanu? Sprawa może skończyć się w TSUE Posłowie koalicji rządzącej mają wystarczającą liczbę głosów w Sejmie, aby żądać postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Jednak nawet jeśli do tego doprowadzą, cała sprawa może skończyć się w TSUE.

Postulowaną przez Was zmianą jest też umożliwienie mediom transmitowania obrad Trybunału Stanu. Według niektórych komentujących utrudni to działanie Trybunału i upodobni je do prac sejmowych komisji śledczych. Co Pan sądzi o tych zarzutach?

W demokratycznym państwie pełna transparentność prac Trybunału Stanu powinna być standardem. W przeciwieństwie do sejmowych komisji śledczych Trybunał nie jest obsadzony przez polityków. Nie sądzę zatem, żebyśmy przyjęli ten sam standard pracy, jaki panuje w komisjach sejmowych.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński komentując zapowiedź skierowania wniosku do TS przeciwko prezesowi NBP powiedział, że "to jest po prostu nadużycie prawa”. Czy zgadza się pan z tym?

Nadużycie prawa następuje wtedy, kiedy stosuje się prawo wbrew ustawie. A zgodnie z ustawą posłowie, którzy uważają, że doszło do naruszenia konstytucji przez urzędnika państwowego, mogą złożyć wniosek o pociągniecie go do odpowiedzialności. Jeżeli zatem taki wniosek zostanie złożony, to będzie to realizacja ustawowego uprawnienia. A co do Jarosława Kaczyńskiego to naturalne jest, że jako osoba ściśle związana z panem Glapińskim próbuje podważyć takie działania. Nie dziwi mnie to.

Rozmawiał Mateusz Mikowski