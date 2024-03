Polski sędzia w Strasburgu złożył zdanie odrębne

W czwartek ETPC rozpatrzył sprawę i większością 6 głosów do jednego (zdanie odrębne złożył sędzia Wojtyczek) uznał, że faktycznie doszło do naruszenia Konwencji. Odmowa dostępu do informacji publicznej miała bowiem jedynie podstawy formalne, wynikające z rzekomego charakteru dokumentu. TK nie powołał się na żadną z przesłanek ograniczania dostępu do informacji publicznej, jak np. bezpieczeństwo państwa, ochrona tajemnic państwowych czy prywatności innych osób. Nie wykazano też, że odmowa była „konieczna w demokratycznym społeczeństwie”. Jednogłośnie zaś ETPC uznał, że Trybunał nie miał zgodnie z prawem krajowym obowiązku prowadzenia rejestru osób, które wchodziły i wychodziły do siedziby tego organu. A skoro tak, to nie prowadzenie go nie narusza art. 10 EKPC. Informacja ta nie istniała, nie można więc było jej udostępnić.

Ekspert: Dobry wyrok dla jawności i demokracji

- To dobry wyrok dla jawności i demokracji. Trybunał wskazał, że nie można podchodzić automatycznie do oceny wnioskowanych informacji poprzez ocenę tylko jej formalnego charakteru, a należy przy ewentualnej odmowie brać pod uwagę kontekst polityczny, ale przede wszystkim wagę informacji dla debaty publicznej. Kolejna rzecz, to wyrok ten jest wbrew części orzecznictwa sądów administracyjnych, które od kilku lat skutecznie ograniczają jawność w Polsce – komentuje Szymon Osowski.