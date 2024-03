W kwietniu 2021 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zdecydował, że sędziego Pawła Juszczyszyna należy dopuścić "do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych przysługujących z tytułu pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie".

W maju 2022 r. sędzia wrócił do pracy, ale prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki przeniósł go z wydziału cywilnego do wydziału rodzinnego. Podjął w nim pracę, ale wraz z pełnomocnikiem profesorem Michałem Romanowskim zaczął walczyć w sądach o powrót do starego wydziału. Ostatecznie wrócił do pracy w macierzystym wydziale 4 grudnia 2023 roku.