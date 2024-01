Manowska twierdzi, że mandaty Wąsika i Kamińskiego nie są wygaszone

O katastrofie

I prezes SN w Radiu Zet mówiła także o obecnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.

- Zmierzamy do katastrofy. Polskie społeczeństwo zachowuje się jak dwa wrogie plemiona i to już od ok. 20 lat – stwierdziła.

Zapytana, czy jest szansa na okrągły stół ws. praworządności z udziałem sędziów i polityków, odpowiedziała:

- Prawnicy, różne grupy zawodów prawniczych, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy mogą wystąpić w charakterze doradców, natomiast nie decydentów. To należy do polityków, by ten problem rozwiązać i to wyłącznie drogą ustawą – uważa Manowska.

O „terrorze praworządności”

I prezes SN pytana, czy mamy — jak twierdzi prezydenta Andrzej Duda - „terror praworządności”, stwierdziła, że może nie jest to jeszcze „terror”, ale jesteśmy blisko neo-praworządności.