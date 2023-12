Tumidalski: Rząd publikuje dublerski wyrok TK i mówi - co złego to nie my

Musiano coś zrobić, by uniknąć błędu poprzedników, którzy nie publikowali niewygodnych wyroków, ale też aby zaznaczyć, że Trybunał z dublerami to nie sąd. I to wszystko co było możliwe, dopóki nie będzie możliwości zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.