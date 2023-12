Kolejna decyzja ministra Bodnara. Chodzi o neosędziów i hierarchię aktów prawnych

Bank Rosji podniósł w piątek bazową stopę procentową do 16 procent. To piąta z rzędu podwyżka w tym roku. Prezes Elwira Nabiullina ogłosiła spowolnienie tempa wzrostu inflacji do blisko 8 procent. Nie odpowiedziała na pytanie, dlaczego jajka podrożały w tym roku w Rosji o 46 procent.