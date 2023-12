Prezydent Andrzej Duda powołał sędziów. Sędzia Gąciarek: to lista hańby

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim 76 nowo powołanych sędziów i asesorów sądowych złożyło wobec Prezydenta RP ślubowanie w towarzystwie swoich rodzin i przyjaciół.

Reklama

Jednak część środowiska prawniczego uważa, że prawnicy rekomendowani Prezydentowi RP na stanowiska sędziowskie przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, powinni mieć świadomość, że ich nominacje mogą zostać podważone, a konkursy na stanowiska sędziowskie należy powtórzyć. Także sędziowskie stowarzyszenia "Iustitia" i "Themis" apelowały do sędziów, by nie stawali do konkursów przed neo-KRS dla własnych korzyści.

Jednym z krytyków sędziów, którzy apelu nie posłuchali, jest sędzia Piotr Gąciarek, prezes oddziału warszawskiego SSP "Iustitia". Uważa on, że lista nowo powołanych sędziów jest "listą hańby polskiego sadownictwa", a ludzie którzy się na niej znaleźli, biorą udział w bezprawiu.

Pod wpisem sędziego Gąciarka pojawiło się sporo głosów krytycznych.