Jak podaje gazeta, powrót do starych zasad będzie oznaczać, że prezes TK Julia Przyłębska mogła by liczyć nawet na 97 tys. zł wyrównania, a sędziowie, jak np. Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz – po ok. 66 tys. zł. Poza tym już od 2024 r. podwyżki pensji będą naliczane od wyższych kwot.