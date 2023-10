3 tys. zł dla pracowników sądów jeszcze w październiku. Nagrody ominą prokuratury

Pracownicy sądów mogą liczyć jeszcze w październiku na kolejne nagrody za pracę – ok. 3 tys. zł. Wszystko wskazuje jednak, że ominą one jednak pracowników prokuratur. A to nie podoba się tamtejszym związkowcom. Stąd apel i protest.