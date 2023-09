Wsparcie sędziami z innych izb SN, ławnikami nie wchodzi w rachubę?

Do rozpoznawania protestów wyborczych ustawodawca przewidział trzyosobowe składy sędziowskie, co wyklucza jakąkolwiek rolę ławników. Jeżeli chodzi o wsparcie sędziów z innych izb, to w codziennej pracy takie sytuacje się zdarzają. Jak pan redaktor zapewne pamięta, niektórzy sędziowie na co dzień orzekający w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, w tym również ja, wspierają Izbę Cywilną, a nasza izba kilka lat temu otrzymała wsparcie od sędziów z Izby Pracy. Nie przypuszczam jednak, by było to konieczne podczas rozpatrywania protestów.

Z protestami wyborczymi mamy doświadczenia, a referendum, na dodatek tego samego dnia co wybory, to nowość. Ustawa mówi zaś o stosowaniu do protestów referendalnych odpowiednio kodeksu wyborczego. Czy to nie pole do różnych interpretacji?

Sąd Najwyższy już rozpoznawał protesty przeciwko ważności referendum, choć jak dotąd nie było ich wiele. Przykładowo w 2015 r. wpłynęło ich jedynie 13.

Nie obawia się pani zarzucenia SN protestami typu: dane pytanie referendalne jest nieprecyzyjne, można je różnie rozumieć lub nie jest o „szczególnym znaczeniu dla państwa”, czego wymaga ustawa o referendum?

Zacznę od tego, że często mylone są zasady przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego z referendum lokalnym. W referendum przeprowadzanym w jednostkach samorządu terytorialnego projekt pytań referendalnych może pochodzić bezpośrednio od mieszkańców i często powodem odrzucenia wniosku referendalnego jest właśnie sposób ich sformułowania. Podlega to wówczas na tym wstępnym etapie kontroli sądowej. Tam, gdzie uchwała o przeprowadzeniu referendum lokalnego podejmowana jest przez radę gminy, powiatu lub sejmik województwa – może zostać stwierdzona jej nieważność w trybie nadzoru, i w rezultacie także podlegać kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne.