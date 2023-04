Wystawa na Wawelu. Beksiński nieznany

PGE Paliwa i Węglokoks sprowadziły do Polski 12,4 mln ton węgla w okresie od lipca 2022 r. do kwietnia 2023 r., a łączny import węgla do Polski w 2022 r. wyniósł 20,2 mln ton. Ministerstwo Aktywów Państwowych przedstawiło raport węglowy za ostatni sezon grzewczy.