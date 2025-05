Charakter i ramy artykułu popularnonaukowego wymagają odmiennego niż naukowe podejścia. Podejmę tę próbę, stawiając tezę, że polski arbitraż nie obroni się sam. Korzystając z dobrodziejstw technologii, na potrzeby niniejszego tekstu odbyłem rozmowę z moim wirtualnym kolegą – chatem GPT.

Polskie sądownictwo gospodarcze dostało zadyszki. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości pokazują, że w 2024 r. średni czas trwania pierwszoinstancyjnego postępowania gospodarczego w trybie procesowym wydłużył się w sądach okręgowych do 20,7 miesiąca. To o 0,4 miesiąca więcej względem 2023 r. Do sądów rejonowych i okręgowych trafiło odpowiednio: 1 634 209 oraz 85 749 sporów gospodarczych (wobec 1558 219 i 89 508 w 2023 r.). Większe sprawy odpływają z sądów okręgowych. Czas pokaże, czy jest to stały trend.