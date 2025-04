Jakub Sewerynik: Migracja, nie zbrodnia

„Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej” (Pwt 10,19), czyli o skrajnościach

Polska granica jest szczelna” - ogłosił premier Donald Tusk. Sławomir Mentzen zapowiada „deportacje zamiast integracji”, a Karol Nawrocki obiecuje jednostronne wypowiedzenie paktu migracyjnego. Stosunek do cudzoziemców to jeden z nielicznych tematów, który łączy polskich polityków ponad podziałami. Nie ma zgody na wpuszczanie do kraju obcokrajowców, szczególnie tych wyznających islam. Jedynie Lewica wyłamuje się z ponadpartyjnego sojuszu, wskazując ustami Magdaleny Biejat, że Polska powinna przyjmować migrantów. Jej głos nie mógł jednak przeszkodzić w przyjęciu przez Sejm i Senat, a także podpisaniu przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy azylowej, umożliwiającej całkowite pozbawienie cudzoziemców prawa do ochrony międzynarodowej na terytorium RP. Przeciw nowelizacji protestował rzecznik praw obywatelskich i liczne organizacje pozarządowe. Biskupi nie zabrali głosu. Czyżby temat nie miał wymiaru religijnego?