Największe ugrupowanie polityczne kraju, Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza, zajmuje się prowadzeniem loterii od połowy lat 50. XX w. W ubiegłym roku ze sprzedaży losów socjaldemokraci wraz z młodzieżówką uzyskali 16 mln koron ( ponad 6 mln zł ).

I wszystko toczyłoby się swoim trybem, gdyby nie zdemaskowanie przez „Dagens Nyheter”, że firma telemarketingowa operująca z Barcelony, której partia powierzyła sprzedaż losów, dzwoniła do starszych osób z demencją. Zdezorientowani seniorzy nawet nie wiedzieli, że podczas rozmowy przez telefon dali się zwieść pracownikom spółki akcyjnej, by zakupić droższy abonament na tombolę. Do Szwedzkiej Agencji Konsumentów napłynęły skargi w tej sprawie. Z owej historii wynika, że socjaldemokraci nie wyciągnęli należytych wniosków dużo wcześniej. Bo siedem lat temu media ujawniły, że pewna firma telemarketingowa sprzedawała losy na kredyt. I to osobom niedającym sobie rady z płatnościami. Osiem tysięcy nabywców kartek z numerem trafiło skutkiem tego na listę dłużników komorniczych.