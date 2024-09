Kierowca, który spowodował wypadek, nie odpowiada zatem karnie tylko za sam wypadek, ale i za to, że nie wykonał nałożonych na niego prawnych obowiązków udzielenia pomocy rannym. Warunkiem odpowiedzialności karnej za zabójstwo jest nastąpienie skutku śmiertelnego oraz zamiar spowodowania śmierci człowieka. Jeśli sprawca ma świadomość, że ofiary wypadku wymagają pomocy i mogą umrzeć wskutek jego zaniechania, ale nie robi nic, by ich ratować,to zgodnie z przepisami odpowiada za usiłowanie zabójstwa z zamiarem wynikowym – nawet jeśli ofiara ostatecznie przeżyje. Jeśli wskutek zaniechania ofiara umrze, sprawca może odpowiadać za dokonane zabójstwo.

Taka kwalifikacja prawna jest akceptowana w literaturze. Profesor Andrzej Zoll w komentarzu do kodeksu karnego już dawno stwierdził: „(...) jako przestępstwo z art. 148 § 1 [zabójstwo] należy kwalifikować zachowanie polegające na ucieczce sprawcy wypadku drogowego bez udzielenia pomocy jego ofierze z przewidywaniem możliwości, że ofiara wypadku, pozostawiona bez pomocy, umrze, i przynajmniej godzenie się na to, w sensie art. 9 § 1 [k.k.]” (A. Zoll, w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II, Warszawa 2017). Kara za taki czyn sięga nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Usiłowanie zabójstwa

„Nie dość, że nie udzielili pomocy, to jeszcze uniemożliwiali udzielenie pomocy jednej z pasażerek, wręcz odganiali osoby, które chciały pomóc” – stwierdziła prokuratura o pasażerach jadących z Łukaszem Ż. Okazuje się, że osoby te nie tylko nie udzieliły pomocy ofiarom, nie tylko – jak wszystko na to wskazuje – współdziałały ze sprawcą, by ten mógł uciec z miejsca wypadku, ale także czynnie opóźniały niesienie pomocy, która mogła być udzielona przez osoby postronne.

Czym innym jest nieudzielenie pomocy, czyli przestępstwo z art. 162 k.k. polegające na postawie biernej wobec zagrożenia. Czym innym jest jednak aktywne uniemożliwianie lub utrudnianie innym osobom udzielenia pomocy ofierze w stanie zagrożenia życia. Jeśli ktoś ma zamiar, by w ten sposób doprowadzić do śmierci rannej pasażerki, jego czyn powinien być zakwalifikowany jako bezpośrednie zmierzanie do wywołania takiego właśnie skutku. Również ten czyn powinien być uznany za usiłowanie zabójstwa. Sprawcy, którzy okazują się bezwzględni dla innych uczestników ruchu, a także bezduszni wobec ofiar zdarzenia, powinni być potraktowani równie bezwzględnie, zgodnie z literą prawa, by ich uczynki nazwać adekwatnie do winy.