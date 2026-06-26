Jedynie 21 proc. pracowników w Polsce uważa, że ich stanowiskom pracy nie grozi likwidacja – wynika z badania ADP Research „People at Work 2026”. To o 1 pkt proc. poniżej średniej dla świata oraz jeden z najniższych wskaźników ze wszystkich przebadanych krajów w Europie. Jeszcze większą niepewność mają pracownicy w Czechach (12 proc.), Szwecji (18 proc.) czy Holandii (19 proc.). Najmniej pewni swojej przyszłości są pracownicy w Azji – Japończycy (5 proc.), Koreańczycy (9 proc.) i Tajwańczycy (11 proc.).

Jak zauważają autorzy badania, niskie poczucie stabilności pracy jest charakterystyczne dla rozwiniętych gospodarek. Potwierdzają to wyniki badań dla krajów wschodzących – w miarę spokojni o swój etat są pracownicy z Nigerii (38 proc.), Egiptu (32 proc.), Indii (30 proc.), Arabii Saudyjskiej i Turcji (po 29 proc.).

Najpewniej na rynku pracy czują się młodzi

Wpływ na poczucie stabilności zatrudnienia może mieć rosnące bezrobocie. Choć jego stopa w Polsce wciąż pozostaje relatywnie niska i jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej, to trend może być niepokojący.

Dane Głównego Urzędu Skarbowego pokazują bowiem, że w maju wskaźnik bezrobocia wyniósł 5,9 proc. wobec 5,0 proc. w maju zeszłego roku. We wszystkich tegorocznych miesiącach odczyt był wyższy niż w analogicznych miesiącach rok wcześniej. Najwyższe bezrobocie utrzymuje się w województwie warmińsko-mazurskim (9,4 proc.) oraz podkarpackim (9,1 proc.).

Badanie ADP Research wskazuje, że najpewniej na rynku pracy w Polsce czują się najmłodsi pracownicy (18-26 lat) – w ich przypadku stabilność zatrudnienia zgłasza 25 proc. badanych. Poczucie to spada wraz z wiekiem – wśród pracowników w wieku 27-39 lat odsetek ten wynosi 18 proc.

Czytaj więcej

Główny Inspektor Pracy do odwołania. Pracodawcy przeciwni
Administracja państwowa
Główny Inspektor Pracy do odwołania. Pracodawcy przeciwni

Zagrożenie czują pracownicy wykonujący powtarzalne zadania

Jak zauważa Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska, stabilność zatrudnienia stała się jednym z największych wyzwań współczesnego rynku pracy.

– Strach przed likwidacją etatu może wynikać ze strukturalnych problemów danej gospodarki, ale też z dynamiki zmian: automatyzacji, wdrażania sztucznej inteligencji oraz optymalizacji procesów. W takich warunkach najbardziej zagrożeni czują się pracownicy wykonujący powtarzalne zadania. Wpływ na to ma także gorączka AI, która przekształca dziś zauważalnie pracę na poziomie pojedynczych zadań – wskazuje ekspertka.

– Dla nowoczesnych działów HR to jasny sygnał, by wzmacniać poczucie stabilności. Rolą pracodawców jest otwarta komunikacja i masowe inwestowanie w upskilling oraz reskilling – dodaje.